Ook nummer 2 Jasper Philipsen gunt Mark Cavendish record: "Hij maakt het waar, supermooi"

wo 3 juli 2024 17:52

Het leek wel een triomftocht, hoe Mark Cavendish na zijn 35e ritzege in de Tour schouderklopjes, knuffels en warme woorden in ontvangst mocht nemen. Ook Jasper Philipsen had in zijn interview bijna alleen oog voor de geschiedenis die zijn sprintcollega heeft geschreven.

Jasper Philipsen zal nog wat langer moeten wachten op zijn eerste overwinning in deze Ronde van Frankrijk, al kwam hij deze keer met een 2e plaats wel heel dicht.



"Het was een zeer nerveuze sprint en ik zat even een beetje ingesloten. Maar het is een verdiende winnaar." " Mark Cavendish maakt het hier waar, dat is het belangrijkste nieuws van de dag. Hij sprint hier voor de zege, supermooi voor hem."

Thijssen: "Een legende, alleen maar respect"

Gerben Thijssen eindigde voor het eerst in zijn carrière in de top 10, op plaats 8. "Het was nochtans heel hectisch. Ik kon niet de sprint rijden die ik wou. Er zit veel meer in dan ik vandaag heb laten zien. Dat weet iedereen, ook iedereen bij de ploeg." "Dit is nog maar mijn eerste Tour en ik leer elke sprint nog bij. Maar ik begin er steeds meer vertrouwen in te krijgen dat ik mijn ploegmaats moet volgen." Ook Thijssen doet zijn wielerpetje af voor Cavendish. "Ik heb nog maar 2 keer gesprint in de Tour en 2 keer dacht ik: wat is dat hier? Hij heeft er 35 gewonnen." "Vorig jaar had ik er geen cent meer voor gegeven dat hij dit ooit nog zou doen. Het is mooi voor hem en voor de wielersport. Cavendish is een legende, alleen maar respect. Maar morgen ga ik hem wel proberen te kloppen!"