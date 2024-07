De klassementen na de 5e rit in de Tour: status quo voor de gele trui, Biniam Girmay in het groen

Geen wijzigingen in de top 10 van het algemeen klassement in de tweede sprintersetappe van deze Tour. In de strijd om de groene trui uiteraard wel, met Biniam Girmay die de leiding neemt in het puntenklassement. Jasper Philipsen rukt ook op dankzij zijn tweede plaats achter Mark Cavendish. Bekijk de klassementen na rit 5 hieronder.