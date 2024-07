Zizou Bergs ontgoocheld na nederlaag op Wimbledon: "Heb niet mijn beste tennis gespeeld"

Na een zenuwslopende partij van 4,5 uur heeft Zizou Bergs (ATP-82) het hoofd moeten buigen in de eerste ronde op Wimbledon tegen de Fransman Arthur Cazaux (ATP-98). "Het is zuur."

Bergs vindt dat hij zijn beste tennis niet heeft laten zien. "Maar op Roland Garros was dat ook het geval. Ik wou beter voor de dag komen. Over mijn mentale weerbaarheid valt wel iets goeds te zeggen. Het was 4,5 uur een rollercoaster van emoties. En fysiek gezien is zo'n lange match iets waar ik voorheen alleen maar van kon dromen."

En dan was er nog die bal die uit leek te gaan, maar waarvan er geen call kwam en Bergs vergat een challenge aan te vragen. "Daar heb ik het heel moeilijk mee. Je bent zo aan het vechten met jezelf om niet te kraken en als het dan niet lukt, is dat zuur."

Arthur Cazaux was blij met zijn felbevochten zege tegen Bergs. "Ik ben heel fier. Ik heb de laatste maanden wel wat tegengeslagen gekend in Miami en Barcelona, dus ik ben heel blij met mijn attitude doorheen de hele wedstrijd, ook al was mijn tennis niet altijd even goed."

"Ik heb me rustig kunnen houden toen het van een 7-0-voorsprong naar 8-8 ging." En zo heeft Frankrijk opnieuw gewonnen van België, nadat de Rode Duivels eerder op de avond 1-0 hadden verloren van Les Bleus. "Iemand uit het publiek zei me dat Frankrijk met 1-0 gewonnen had, dus ik was dubbel zo tevreden. "

"Ik speelde nog nooit zo'n lange wedstrijd, maar ik ben blij dat ik me zowel fysiek als mentaal sterk heb gehouden."

De Fransman neemt het morgen in de tweede ronde op tegen de Kazach Aleksander Boeblik (ATP-23).