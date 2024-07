Zizou Bergs toont strijdershart, maar verliest in eerste ronde Wimbledon na vijfsetter

Bergs gaat strijdend ten onder

Zizou Bergs is er niet in geslaagd om zijn comeback af te maken. Bij 5-5 had hij even een medische time-out nodig en kwam hij 0-40 achter. Maar hij wist toch terug te vechten en opnieuw moest een tiebreak beslissing brengen.



Daarin kwam Bergs 6-0 en 8-4 achter, maar kwam hij wel terug tot 8-8. Cazaux won de volgende twee spelletjes en won de tiebreak met 10-8.



Zo eindigt het toernooi van Bergs, net als in 2022, in de eerste ronde.