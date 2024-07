Lyon neemt Rode Duivel Orel Mangala definitief over voor 23 miljoen euro

Orel Mangala speelde al sinds februari op huurbasis voor Olympique Lyon. Hij werd door Nottingham Forrest uitgeleend aan de Franse club met aankoopoptie.



Voor Lyon kwam Mangala 12 keer in actie. 8 keer in de Ligue 1 en 4 keer in de Franse beker die Lyon in de finale verloor van PSG.



Dat vonden ze bij Lyon genoeg om de aankoopoptie van 23,4 miljoen te lichten. Nottingham Forrest behoudt wel nog 10% op de doorverkoopwaarde bij een volgende transfer.



Op hun website zegt Lyon gelukkig te zijn om Mangala verder te zien bijdragen aan de successen van de club. Ze zijn ervan overtuigd dat zijn talent en inzet waardevolle troeven zijn voor de toekomstige uitdagingen van de club.