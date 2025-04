LIVE: Dominant Genk duwt Club Brugge achteruit, Tolu laat grote kans liggen

Genk ongeslagen sinds verlies tegen Club

Club Brugge is één van de slechts vier ploegen die Racing Genk dit seizoen konden verslaan. Ook OH Leuven, Kortrijk en Union slaagden daarin.



De 2-0-nederlaag in het Jan Breydelstadion op 15 december vorig jaar was meteen ook de laatste competitienederlaag voor Genk. Sindsdien is de competitieleider al 14 competitiewedstrijden op rij ongeslagen. 11 van die 14 duels won het bovendien. Kan het die reeks vanavond voortzetten?