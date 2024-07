De sfeer in het Engelse basiskamp is opperbest. Na de nipte overwinning tegen Slovakije kregen Bellingham en co. bezoek van een absolute wereldster. Ed Sheeran, zelf nauw betrokken bij voetbalclub Ipswich Town, kwam een kort concert geven aan de spelers. Het zorgt misschien voor extra motivatie voor hun kwartfinale tegen Zwitserland zaterdag.