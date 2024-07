Aftellen naar Parijs 2024: Team Belgium opent Base Camp in Gent

di 2 juli 2024 15:03

In de Topsporthal in Gent is vandaag het Team Belgium Base Camp officieel geopend. De Belgische olympiërs kunnen er terecht om zich in de laatste rechte lijn naar de Spelen klaar te stomen. Op 26 juli is de openingsceremonie in Parijs.

Het concept van het Team Belgium Base Camp werd in november 2022 al uit de doeken gedaan door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en de ministers van Sport.



De bestaande topsportinfrastructuur van de gemeenschappen is van olympisch niveau en vormt de basis, de atleten kunnen er zich in optimale omstandigheden voorbereiden.



De topsportpartners houden rekening met de wensen en verwachtingen van de atleten en hun entourage.



Het Team Belgium Base Camp heeft niet alleen Gent als uitvalsbasis. Daar beten de turners en gewichthefster Nina Sterckx vandaag de spits af.

6 locaties

Antwerpen is de verzamelplaats voor sporten zoals zwemmen, badminton, kajak-sprint, roeien en hockey. Als topsportinfrastructuur wordt er onder andere gebruikgemaakt van het olympisch zwemcentrum Wezenberg, de Topsportschool in Wilrijk, het Sport Vlaanderen-domein Willebroek (Hazewinkel) en het Sportcentrum Wilrijkse Pleinen.



De cluster Louvain-la-Neuve/Brussel ontvangt de atleten van atletiek, taekwondo, tennis en judo, bijvoorbeeld in de atletiekhal van het "Centre Sportif de Blocry" in Louvain-la-Neuve.



De Sport Vlaanderen Heusden-Zolder Velodroom Limburg vormt samen met Hasselt de uitvalsbasis voor het wielrennen (piste en BMX).



Kortrijk is traditiegetrouw de thuisbasis van de Belgian Cats. En tot slot is er Marseille, waar de Belgische zeilers zich op het olympische water optimaal kunnen voorbereiden.

We verwachten dat een 100-tal atleten, net geen twee derde van onze olympiërs, voor minstens een deel van de voorbereiding gebruikmaakt van het Team Belgium Base Camp. Chef de Mission Olav Spahl

Topsportdirecteur en Chef de Mission van Team Belgium Olav Spahl schetst de voordelen van het Base Camp. "Veel atleten kiezen voor een gevarieerd programma in deze laatste weken. Het Team Belgium Base Camp staat er hunner beschikking."



"Onze flexibiliteit beantwoordt het best aan de vaak geïndividualiseerde trajecten van de atleten."

"We verwachten dat een 100-tal atleten, net geen twee derde van alle olympiërs, voor minstens een deel van de voorbereiding gebruikmaakt van het TBBC."



Het Base Camp wordt aangevuld met een Team Belgium "Get Together": op woensdag 10 juli kunnen atleten en delegatieleden elkaar ontmoeten in het Atomium.

Vanaf 19 juli zullen de eerste atleten afreizen naar Parijs. Vanuit Brussel-Zuid met de Eurostar naar Parijs is een veelgebruikte route.