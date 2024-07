Remco Evenepoel ziet eerste ploegmaat wegvallen: Casper Pedersen breekt sleutelbeen bij val in rit 3

Al na 3 dagen verliezen Remco Evenepoel en Soudal-Quick Step een eerste renner in de Tour. De Belgische klassementsman zag zijn bodyguard voor op het vlakke Casper Pedersen ten val komen in de chaotische finale. Een sleutelbeenbreuk luidt het harde verdict en dus moet de Deen uit de koers stappen.

Kopman Remco Evenepoel bleef uit de problemen in de chaos in de straten van Turijn, maar het was zeker geen perfecte dag voor Soudal - Quick Step.

Op 13 kilometer van de finish ging Casper Pedersen in zijn eentje onderuit halverwege het peloton. Flink geblutst en geschaafd stapte de Deense hardrijder weer op de fiets en hij zou de rit ook nog uitrijden.



Na de finish wezen de eerste medische check-ups uit dat Pedersen zijn sleutelbeen gebroken had. Pedersen zal voor verder onderzoek naar het ziekenhuis van Herentals overgebracht worden en moet de Tour dus noodgedwongen verlaten.

Evenepoel verliest nog voor de koers in Frankrijk geland is dus al een van zijn belangrijke helpers doorheen de vlakke finales.