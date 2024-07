Geen sprinttrein bij Soudal-Quick Step, wel vrees voor regen: "Kan spekglad worden en geel is geen obsessie"

Remco Evenepoel is vandaag aan de derde rit begonnen in de witte trui, maar met welke outfit begint hij morgen aan de vierde rit over de Galibier? Het geel ligt voor het grijpen, maar bij Soudal-Quick Step willen ze niet focussen op dat spelletje. "Heelhuids finishen is het belangrijkste."

Het is intussen al meermaals uitgelegd: leider Tadej Pogacar staat in dezelfde seconde als Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz.

Als er straks geen tijdsverschillen zijn in Turijn, dan zal het resultaat in de daguitslag bepalen wie van dat kwartet de gele leiderstrui in ontvangst mag nemen.

"We zijn niet te veel bezig met dat geel", zegt Klaas Lodewyck, ploegleider van Soudal - Quick Step. "Er is kans op regen in de finale en dan wil je niet te veel rondkijken wie waar zit."

"Gelukkig is de finale niet supertechnisch, maar als het regent in het centrum van Turijn, dan wordt het superglad."

"Wij willen gewoon heelhuids finishen. Is dat met geel, dan is het zo. Is het niet, dan is het zo."

"Neen, er is geen sprinttrein. Remco zal beschermd worden zoals alle ploegen dat met hun kopman doen."

"We zijn niet per se bezig met die trui. Het is geen obsessie om die nu al in handen te hebben."