De klassementen na de 3e rit in de Tour: Richard Carapaz neemt de gele trui over in hectische finale

Chaos troef in de finale van rit 3 van de Tour. Daarin ging één man resoluut voor geel en Richard Carapaz haalde zijn slag thuis. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard kwamen in latere groepjes binnen na de massale valpartij in het slot, maar staan wel nog in dezelfde tijd als Carapaz. Bekijk hier de klassementen na de 3e rit.