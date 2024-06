Pogacar en Evenepoel hebben dezelfde tijd. Toch heeft Pogacar de gele trui, hoe kan dat?

In de Ronde van Frankrijk hebben ze met 4 in dezelfde tijd: Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz klokken allemaal af op 9u53'30". Toch is het de Sloveen die de gele trui mag aantrekken. De reden: Pogacar eindigde het beste in de eerste 2 etappes.

Wat zegt het reglement?

"Bij gelijke stand worden de plaatsen van alle etappes bij elkaar opgeteld. Diegene met de beste positionering, wordt als eerste gezet in het klassement. Als die optelsom nog altijd gelijk is, dan wordt er gekeken naar het laatste resultaat."

En dus moeten we de som maken van de resultaten van de eerste 2 ritten. Dat ziet zo uit:

Pogačar: 4e in de eerste rit + 14e in de tweede rit = 18

Evenepoel: 8e in de eerste rit + 12e in de tweede rit = 20

Vingegaard: 16e in de eerste rit + 13e in de tweede rit =29

Carapaz: 22e in de eerste rit + 10e in de tweede rit=32

Remco Evenepoel kan maandag dus de gele trui pakken als hij 2 plaatsen voor Pogacar eindigt. Maar daarvoor lijkt onze landgenoot te passen. Benieuwd wat ze morgen gaan doen...