Elise Mertens bevestigt deelname Wimbledon: "Mijn opgave in Eastbourne was uit voorzorg"

Dan toch. Elise Mertens staakte woensdag nog de strijd in Eastbourne, maar maandag gaat ze wel degelijk weer het gras op voor het grandslamtoernooi van Wimbledon. "Mijn fysio in België heeft alles veel beter gemaakt", klinkt het hoopvol.

Elise Mertens zal dan toch deelnemen aan Wimbledon. Dat was niet vanzelfsprekend na haar opgaven in Eastbourne en ook Birmingham.



"In Eastbourne gaf ik uit voorzorg op", verklaarde de 28-jarige tennisster. "Ik voelde dat mijn dij nog niet honderd procent is en wil dat dat in Wimbledon wel zo is."



"De week ervoor in Birminghham kon ik amper lopen. Ik weet niet hoe ik daar de dubbeltitel nog heb kunnen winnen. In de finale heb ik letterlijk maar twee keer een sprintje getrokken. Nadien is mijn fysio uit België gearriveerd en die heeft het al heel wat beter gemaakt."

In 2019 en 2022 bereikte Mertens de 1/8e finales op het heilige gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Gezien de omstandigheden zou ze voor dat resultaat meteen tekenen, ook al omdat ze deze keer niet tot de reekshoofden behoort.

"Al maakt dat niet zo veel uit. Ik zou toch een van de laagste reekshoofden zijn. Met Nao Hibino (WTA-94) heb ik nu ook een goede loting. Bovendien is het misschien beter om de reekshoofden vroeg in het toernooi te treffen, als ze nog niet op toerental zijn.'

'Ik heb gehoord dat Sabalenka last heeft aan de schouder en er zijn nog speelsters met wat kwaaltjes. Een verrassing is niet uitgesloten en hopelijk ben ik dan degene die kan profiteren. Ik begin met vertrouwen aan het toernooi."