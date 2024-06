Een week voor Wimbledon moet Elise Mertens de handdoek gooien in Eastbourne

grastoernooi in Eastbourne (GBr): 1/8e finales

Elise Mertens heeft haar tweede match op het grastoernooi van Eastbourne in Engeland niet kunnen winnen. Na een halfuur gaf ze op tegen Roland Garros-finaliste Jasmine Paolini.

In het tennis is het maandag tijd voor Wimbledon. Enkele dagen voor het grandslamtoernooi staat er een vraagteken(tje) achter de naam van Elise Mertens.

De nummer 1 van ons land kon vanmiddag maar een halfuurtje tennissen. In de 1/8e finales van het voorbereidingstoernooi in Eastbourne heeft ze de strijd moeten staken.

Mertens stond 2-5 achter in de eerste set tegen Jasmine Paolini, de Italiaanse die onlangs de finale van Roland Garros haalde.

Wat er aan de hand is, moet nog duidelijk worden. Ook op het voorbereidingstoernooi van Birmingham moest Mertens vorige week de handdoek in de ring gooien. Daar gaf ze op met een lichte blessure aan haar linkerbeen. Enkele dagen later won Mertens wel het dubbelspel.