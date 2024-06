Elise Mertens en dubbelpartner Hsieh hebben minder dan uurtje nodig om titel te pakken in Birmingham

Het WTA-toernooi in het Engelse Birimingham eindigt dan toch nog op een positieve noot voor Elise Mertens.



Onze landgenote (WTA-32) had donderdag in de tweede ronde van het enkelspel namelijk nog opgegeven wegens hinder aan haar linkerbeen. Al geraakte ze dus wel speelklaar voor de finale in het dubbelspel.



Mertens, 's werelds nummer een in het dubbelspel, pakte samen met haar partner Hsieh Su-Wei de wedstrijd meteen in handen en sloeg het duo Kato-Shuai van het kastje naar de muur.



Na net geen uurtje spelen, prijkte dan ook al de eindstand op het bord: 6-1 en 6-3.



Voor Mertens is het haar derde dubbeltitel van het seizoen. Samen met Hsieh behaalde ze in totaal nu al vijf titels. Een echt succesrecept dus.



Volgende week neemt Mertens, net zoals Greet Minnen (WTA-84), nog deel aan het WTA-toernooi in Eastbourne. Daar stomen ze zich klaar voor Wimbledon, dat op 1 juli van start gaat.