Elise Mertens zet de Britse wildcard Miyazaki (WTA-148) in 2 korte sets opzij in Eastbourne

De opslag van Elise Mertens draaide nochtans niet goed. Haar 1e opslag draaide maar aan 32 procent in de eerste set.



Ze ging meteen door de opslag van Miyazaki, die met een wildcard mocht meedoen, maar gaf meteen een rebreak prijs.



Het zou wel het enige spelletje voor de Britse zijn in de eerste set: 6-1 na 30 minuten.



In set 2 serveerde Mertens beter. Ze gaf nog maar 1 breakbal weg, die ze redde. Tot 2-2 ging het gelijk op, daarna vond onze landgenote het welletjes: 6-2 in 45 minuten.



Mertens neemt het in de volgende ronde op tegen het Italiaanse derde reekshoofd Jasmine Paolini (WTA-7), die in de finale van Roland Garros verloor van de Poolse nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek. Paolini was vrij in de eerste ronde.



De 28-jarige Mertens stoomt zich in Eastbourne klaar voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, waarvan de wedstrijden op de hoofdtabel volgende week van start gaan.



Vorige week gaf ze op het toernooi in Birmingham op in de tweede ronde (achtste finales) met pijn aan haar linkerbeen, maar zondag stak ze er met de Taiwanese Su-Wei Hsieh wel de dubbeltitel op zak. In Eastbourne neemt ze niet deel aan het dubbelspel.