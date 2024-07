De laatste woorden van Kevin De Bruyne voor dé clash tegen Frankrijk: "Wij hebben kwaliteiten om ze pijn te doen"

ma 1 juli 2024 06:03

Voortrekker, dirigent en spreekbuis. Als er één Rode Duivel op dit toernooi niets te verwijten viel, dan wel Kevin De Bruyne - of u moet het oneens zijn met zijn reactie na Oekraïne. Voor de clash tegen Frankrijk neemt de aanvoerder het laatste woord: "Ze hebben weinig minpunten."

Tussen de groepsfase en de knock-outfase maakte kapitein Kevin De Bruyne tijd om met de pers te praten. De kink in de kabel tussen de ploeg en zijn supporters was nog steeds een van dé gespreksonderwerpen. "De situatie was niet leuk", opent De Bruyne. "Je wordt natuurlijk bekritiseerd als je het niveau niet haalt. Maar als je in onze job er alles aan gedaan hebt, dan is dat het minimum, maar ook het maximum."

Op dat moment ging ik niet akkoord met de dingen die ik zag. Kevin De Bruyne

In de laatste minuten en aan het eind van de partij werden de Rode Duivels getrakteerd op een fluitconcert. De Bruyne begrijpt dat enigszins. "Mensen kunnen verwachten dat we topvoetbal spelen. Maar soms zijn ploegen ook gewoon goed en hebben die een plan om ons te stoppen." Tegen Oekraïne had België slechts enkele grote kansen. "In mijn ogen was Oekraïne veruit de beste van de drie ploegen waartegen we speelden", reageert De Bruyne. "Kwalitatief en als ploeg." Na het fluitconcert kwamen de spelers de fans niet meer groeten. "Op dat moment ging ik niet akkoord met de dingen die ik zag. We hebben gereageerd als ploeg, en dat gebeurt."

De Bruyne in gesprek met Ruben Van Gucht

Weinig kilometers, veel inzet

Qua afgelegde kilometers staan De Rode Duivels bijna helemaal onderaan het lijstje. Wat zegt dat over de Belgische inzet? "Alles hangt af van de situatie van de match", maakt De Bruyne duidelijk. "Het ligt eraan met welk systeem er wordt gespeeld en hoe de tegenstander speelt." "Als een speler niet loopt, dan valt dat echt op. Ik heb niet gevoeld dat één speler minder inzet heeft getoond dan de andere." "Iedereen heeft andere taken. Tegen een laag blok maak je minder meters", verduidelijkt De Bruyne.

Een spelsysteem verandert op basis van wat er in de match gebeurt. Kevin De Bruyne

Ook over het spelsysteem van de Belgen is er al heel wat inkt gevloeid. "Systemen veranderen constant", vertelt de kapitein. "Je hebt een basissysteem, maar op basis van wat er in de match gebeurt, wordt het aangepast. Het hangt af van de ruimtes die er liggen." De Bruyne illustreert het met een voorbeeld. "Tegen Oekraïne hebben we met 3 systemen gespeeld." "Hoe we tegen Frankrijk spelen? Het hangt een beetje af van wat de coach voor ogen heeft."

Oekraïne was een taaie tegenstander voor de Rode Duivels.

Ander Frankrijk

De Bruyne gaf tot slot nog zijn visie over het Frans elftal. Volgens hem zijn Les Bleus moeilijk te bespelen. "Iedereen weet dat Frankrijk 3 ploegen kan opstellen met kwaliteit. De coach zal een plan maken en wij zullen dat zo goed mogelijk uitvoeren." Is er dan geloof bij de Belgen? "We hebben kwaliteiten om ze pijn te doen, maar we weten dat zij overal kwaliteiten hebben."

Frankrijk speelt met meer balbezit dan vroeger. Kevin De Bruyne