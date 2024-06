"We mogen onze eigen kwaliteiten niet vergeten": Koen Casteels blikt met vertrouwen vooruit op Frankrijk

zo 30 juni 2024 12:16

Zonder onze nationale nummer 1 hadden de Duivels wellicht al hun koffers mogen pakken na Oekraïne. Koen Casteels pakte uit met een cruciale save op een rechtstreekse corner van Malinovski in de laatste groepsmatch en was ook tegen Roemenië beslissend. "Ik voel me heel goed", vertelt de doelman bij Ruben Van Gucht voor de 1/8e finale van morgen tegen Frankrijk.

En of Koen Casteels blij is met zijn nieuwe status bij de Rode Duivels.



"Als je speelt op een groot toernooi, dan voel je je heel goed ", klinkt het bij Casteels, die bij afwezigheid van Thibaut Courtois onder de lat staat.



Casteels heeft begrip voor de kritiek, maar neemt ook goede zaken mee uit de groepsfase. "Onze eerste twee wedstrijden hadden we veel kansen. We weten dat de efficiëntie beter moet. Maar die dominantie is toch al heel belangrijk." "Tegen Oekraïne speelden we te traag en vonden we geen antwoord op het compacte blok. Toen creëerden we inderdaad minder dan tegen Slovakije of Roemenië."

Waar collega-Duivel Timothy Castagne sprak over 0-0 tegen Frankrijk, is de nummer 1 toch een andere mening toebedeeld.

We gaan ons niet ingraven. Koen Casteels

"We gaan ons zeker niet ingraven", vertelt Casteels vastberaden. "Het kan natuurlijk wel eens zijn dat je even onderligt. Maar we starten niet vanuit een defensieve ingesteldheid, want vroeg of laat krijg je dan het deksel op de neus."

"We moeten Frankrijk zeker respecteren, maar we mogen onze eigen kwaliteiten ook niet vergeten."

Dat het spel beter moet dan tegen Oekraïne is geen staatsgeheim. Dat weet ook Casteels. Maar hij ziet ook dat Frankrijk niet in de beste vorm verkeert, maar veel individuele kwaliteit heeft.

"Het is aan ons om beter te spelen dan tegen Oekraïne. Het is heel moeilijk om in te schatten hoe de wedstrijd precies zal verlopen. Het hangt van zoveel factoren af: de vorm van de dag, een vroege goal..."

Aanvallende onmondigheid bij de Fransen