"Voor mij is doorgaan met 0-0 en penalty's zeker goed": Castagne rekent niet op spektakel tegen Frankrijk

za 29 juni 2024 18:45

Hoe kunnen onze Rode Duivels Frankrijk verslaan? Al dagen wordt er druk over gespeculeerd in en buiten het Belgische basecamp. Timothy Castagne beseft maar al te goed dat er een straffe prestatie voor nodig is. "We moeten bijna de perfecte match spelen", vertelde hij bij Ruben Van Gucht.

Nu de 1/8e finales op het EK officieel op gang getrapt zijn, nadert ook de razendspannende clash tegen Frankrijk met rasse schreden. Maandagavond is het zover. In de tussentijd kon Timothy Castagne wel bevestigen dat hij nog geen nachtmerries over Mbappé heeft gehad. Al begrijpt de vleugelverdediger heel goed hoe dodelijk de pijlsnelle Fransman kan zijn. "Je weet dat de Fransen altijd gevaarlijk kunnen zijn, zelfs als ze niet in vorm zijn. Er is die kwaliteit van Mbappé, Dembélé ... Je moet dus altijd gefocust zijn." "Als je een fout maakt, kan het onmiddellijk een doelpunt worden. We moeten dus bijna een perfecte wedstrijd spelen. En vooral ook samenwerken, want het is moeilijk om man-tegen-man te spelen tegen hen."

Soms is het goed om een beetje te veranderen, als je kijkt naar de kracht van andere ploegen. Timothy Castagne

Hier en daar duikt het idee op om met een vijfmansdefensie een heuse muur op te werpen. "We zullen zien", gaf Castagne nog niets prijs. "Maar soms is het goed om een beetje te veranderen, als je kijkt naar de kracht van andere ploegen. We hebben vandaag gewerkt op hoe we gaan spelen, om helemaal klaar te zijn." De verdediger zou er zelf alleszins geen moeite mee hebben om de hele flank voor zijn rekening te nemen. "Dat heb ik graag", straalde hij. "Mijn kracht is lopen en altijd terugkeren. Maar als ik wat kalmer en meer achterin moet blijven, dan doe ik dat voor het team."

Zonder druk?