Vierend over de finish in zijn allereerste Tourrit: Frank van den Broek maakt (bijna) zijn droom waar

zo 30 juni 2024 07:29

Wat een openingsdag van de Tour was het voor DSM-Firmenich PostNL, Romain Bardet, maar zeker ook Frank van den Broek. Een eerste gele trui voor het Nederlandse team in 10 jaar, een ritzege en geel voor Bardet in zijn laatste Tour en een tweede plaats voor Van den Broek in zijn allereerste Ronde van Frankrijk. Het begin van een mooie carrière voor de 23-jarige Nederlander?

5 juli 2014. Na net geen 10 jaar mag DSM-Firmenich PostNL weer eens een gele Tourtrui in de kast hangen. Het was Marcel Kittel die, toen nog voor Giant-Shimano, in die Ronde van Frankrijk naar de eerste leiderstrui sprintte in Harrogate. Romain Bardet maakte in zijn laatste Tour een einde aan die ellenlange gele droogte van het Nederlandse team. Al mocht hij daar natuurlijk ook ploegmaat Frank van den Broek dankbaar voor zijn. "Ik droom ervan om ooit een etappe te winnen in een grote ronde", zo bekende de 23-jarige Nederlander begin dit seizoen. En in zijn allereerste grote ronde, meteen de Tour, was die droom in de allereerste rit al bijna werkelijkheid. Van den Broek is een laatbloeier in het profpeloton, door een zware val en gescheurde milt als junior. Voor zijn debuutjaar in de WorldTour was het doel vooral om "veel koersen te rijden". Met rit- en eindwinst in de Ronde van Turkije verzilverde hij zelfs al een van die vele koersdagen, 45 tot vandaag om precies te zijn.

Van den Broek schreeuwt het uit na zijn eerste profzege in de Ronde van Turkije.

Beste resultaat in Tourrit van bijna-naamgenoot al geëvenaard

Een tweede plaats in een Tourrit, daarmee heeft hij de beste rituitslag van zijn bijna-naamgenoot Frank Vandenbroucke al geëvenaard. En daar stopt de vergelijking niet wat de Nederlander betreft, al weet hij niet zeker of hij vernoemd is naar de Belg. "Ik herken mezelf wel een klein beetje in hem", zei Van den Broek begin dit jaar al. "Net als Vandenbroucke hou ik van aanvallend koersen." Dat heeft hij na amper één dag op het allerhoogste toneel al bewezen. Was het een duidelijk plan binnen het team om meteen zo offensief van start te gaan? "We wilden vooral voor de bolletjestrui gaan", deed Van den Broek na de eerste rit uit de doeken. "Ik was dus vrij teleurgesteld dat ik niet rap genoeg was om die punten te pakken."

Ik moest zo hard mogelijk rijden voor Romain. Mijn eigen kansen krijg ik in de toekomst nog wel. Frank van den Broek (DSM-Firmenich PostNL)