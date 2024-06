Sep Vanmarcke ziet Franse motoren chouchou Romain Bardet een handje toesteken: "Dat kan bewust zijn"

Hebben de motoren van France Télévisions ervoor gezorgd dat we een Franse ritwinnaar kregen op dag 1 van de Tour? In de diepe finale reed een troepje motoren wel erg dicht voor chouchou Romain Bardet uit. "6 mannen die achtervolgen uit het peloton tegen 2 vooraan, dat kan je normaal nooit halen als aanvaller."

Hoe kan het dat zo'n omvangrijke jagende groep, waarin 3 ploegen er belang bij hebben om die 2 terug te halen, daar niet in slagen?

Het is niet één motor, maar een heel groepje. Dat kan bewust zijn, want het is een Fransman die vooruit rijdt.

Het is niet één motor, maar een heel groepje. Dat kan bewust zijn, want het is een Fransman die vooruit rijdt.

De motoren van France Télévisions reden vlak voor chouchou Bardet en Van den Broek uit. "Het is niet één motor, maar een heel groepje. Dat kan bewust zijn, want het is een Fransman die vooruit rijdt", zag onze analist.

"Dan is het heel zuur als je het gat daardoor niet dicht krijgt uit het peloton. Het is een probleem in het wielrennen dat er moeilijk uit raakt."



"Wat is een aanvaardbare afstand voor motoren?", wil Gert Verheyen weten. "Eigenlijk heel ver weg, op meer dan 50 meter om geen enkele invloed te hebben", denkt Vanmarcke.



Met een belangrijke keerzijde van die medaille der eerlijkheid. "Dan krijg je het niet meer goed in beeld. Iedereen wil een mooi shot kunnen maken van kortbij."



"Maar als Wout (van Aert, red.) in die ontsnapping van 2 zit, dan praten we er hier misschien niet over", besluit ook Vanmarcke eerlijk met de glimlach.