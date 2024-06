Renaat en José geloven in Toursprookjes en zien gemiste kans voor Wout van Aert: "Één extra kopbeurt ..."

De wederopstanding en tranen van Wout van Aert, de verrassing van Romain Bardet en DSM-Firmenich PostNL, de tactiek van UAE ... Voldoende stof om over na te kaarten voor Renaat Schotte en José De Cauwer na de eerste Tourrit in Firenze. "Die twee sterke mannen hadden niet voorop hoeven blijven onder normale omstandigheden."

Renaat: José, je zei daarnet dat je niet in sprookjes gelooft. Moet je die uitspraak nu intrekken?

José: "Voor Romain Bardet en voor Frankrijk is dit inderdaad een sprookje. En ook voor het wielrennen is het mooi dat die bestaan. Bardet geeft er zelf de uitleg bij dat hij in zijn carrière voor een stuk ten onder is gegaan aan 'moeten' en aan stress."

"Nu wil hij gewoon genieten en dan lukt het toch wel zeker. Met daarbij situaties die je in een sprookje zelfs niet kan verzinnen."

Renaat: Dat klinkt als een Verklaring voor de Rechten van een Renner.

José: "Ik denk dat het een belangrijke verklaring is naar ploegleiders en managers om nog meer de druk weg proberen te houden bij renners."