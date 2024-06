Peloton kreunt onder de Italiaanse hitte in de Tour: "Het zal een slagveld worden"

"Dat het warm is? Ja, maar ik moet deze koers afwerken. Ik kan moeilijk een halfuur in de auto stappen, hé", grijnsde Remco Evenepoel terwijl hij de zweetparels van zijn voorhoofd haalde. "Ik moet vooral veel drinken en ijs leggen."

Het rondje in de interviewzone voor de start was bovendien geen leuk extraatje door de loden zon in Firenze.

"Ik had de warmte nog niet gevoeld in de ploegbus, maar het wordt belangrijk om het hoofd koel te houden."

"Het is inderdaad snikheet", lachte Maxim Van Gils terwijl hij vaststelde hoe onze reporter stond te zweten.

"Die warmte mag je niet onderschatten. Voor veel renners is het de eerste keer. Sommige renners kunnen er beter tegen dan andere coureurs. Het zal mee de doorslag geven."

Mathieu van der Poel bevestigde dat gegeven toen hij met een ijszakje in zijn nek van de ploegbus stapte.

"Het is lang geleden dat het nog zo heet is geweest", vertelde Laurens De Plus met koelvest. "Het zijn extreme omstandigheden vandaag."

"Ik verwacht dat UAE ons zal afmatten, maar de hitte in mijn nek mat me nu al af", sloot De Plus het gesprek met een knipoog af.