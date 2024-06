Belgen loten gunstig op Wimbledon: Mertens, Bergs en co. treffen haalbare kaarten in 1e ronde

Bergs stond een keer eerder op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2022 verloor hij met een wildcard in de eerste ronde van de Brit Jack Draper.

De 25-jarige Bergs verloor zijn enige eerdere duel tegen de 21-jarige Fransman, vorig jaar in de kwalificaties van de US Open (6-3, 6-2). De winnaar treft in de tweede ronde de Tsjech Jakub Mensik (ATP 85) of de Kazach Alexander Bublik (ATP 23), het 23e reekshoofd.

Zizou Bergs (ATP 79) moet na het verlies van David Goffin in de laatste kwalificatieronde als enige de Belgische eer bij de mannen hooghouden. De Limburger, ook een qualifier, komt in de eerste ronde uit tegen de Fransman Arthur Cazaux (ATP 98).

Elise Mertens (WTA 33) is vrijdag bij de loting voor Wimbledon gekoppeld aan Nao Hibino (WTA 91). Ze versloeg de Japanse bij hun enige eerdere ontmoeting in 2017 in Hobart (6-3, 6-4).

Bij winst wacht in de tweede ronde de Russin Jekaterina Alexandrova (WTA 22), het 22e reekshoofd, of de Britse wildcard Emma Raducanu (WTA 168), de verrassende US Open-kampioene van 2021.

Het is wel nog afwachten hoe fit de 28-jarige Mertens is. Woensdag moest ze op het toernooi van Eastbourne opgeven in de tweede ronde door een heupblessure. Een achtste finale (vierde ronde) in 2019 en 2022 is het beste resultaat van Mertens op het Londense gras.

Greet Minnen (WTA 85) staat in de eerste ronde tegenover de Britse wildcard Heather Watson (WTA 196). Zij ontmoetten elkaar nog niet eerder. Minnens beste uitslag op Wimbledon is een tweede ronde in 2022.

Alison Van Uytvanck (WTA 252), die geniet van een beschermde ranking, komt de baan op tegen de Oekraïense qualifier Joelija Starodoebtseva (WTA 153) tegen wie ze nog nooit speelde. Van Uytvanck haalde in 2018 al eens de achtste finales aan de All England Club.