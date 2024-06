Nieuwe blessure aan linkerbeen voor Elise Mertens, komt deelname aan Wimbledon in gevaar?

Daags na haar opgave op het grastoernooi van Eastbourne kwam de verwachte update over Elise Mertens. Net als vorige week in Birmingham speelt een blessure aan het linkerbeen haar parten. Geen goed nieuws enkele dagen voor Wimbledon.

Twee opgaves, maar wel winst in het dubbelspel in Birmingham. Het was een bewogen week voor Elise Mertens.

In Birmingham gooide ze in het enkelspel nog de handdoek met een blessure aan het linkerbeen, enkele dagen later pakte ze er wel de dubbeltitel. Gisteren moest Mertens dan weer in set 1 opgeven tegen de Italiaanse Paolini in Eastbourne.

Opnieuw met een probleem aan het linkerbeen, meer bepaald aan de heup. Het is nog onduidelijk of ze voldoende hersteld zal zijn voor de start van Wimbledon. Het grandslamtoernooi in Londen gaat maandag van start. Mertens zou er zowel in het enkel- als dubbelspel in actie komen.