Ruziemakers Van den Bergh en Huybrechts keren terug naar World Cup darts: "Als de top klein is, is de jaloezie groot"

do 27 juni 2024 14:14

Van den Bergh en Huybrechts gunden elkaar vorig jaar geen blik in hun openingswedstrijd op de World Cup of Darts.

Van vrolijke vrienden naar aartsvijanden. Een jaar na hun ijskoude wanvertoning op de World Cup of Darts staan Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts opnieuw zij aan zij in Frankfurt. Kunnen de Belgian Arrows na een tumultueus jaar voor het Belgische darts de sport opnieuw een vrolijke smoel geven? "Ze zullen op het podium de ego's wel opzij zetten."

Een jaar geleden werd de roze bubbel van het Belgische darts abrupt doorprikt. Vaandeldragers Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts, al jaren boezemvrienden, stonden plots als twee ijskonijnen op het podium van de World Cup of Darts. Van de gewoonlijke knuffels en aanmoedigingen was er in hun groepswedstrijd tegen Finland geen sprake, integendeel. Het knetterde tussen de twee Belgische vaandeldragers, zo bleek achteraf ook in de ongemakkelijke interviews. Terwijl Van den Bergh vooral deed alsof zijn neus bloedde, kon Huybrechts moeilijker op zijn tong bijten. "Het is voor mij de eerste keer dat ik een dubbeltoernooi speel met iemand waar ik niet mee overeenkom", verbaasde hij. Een aanslepend conflict kwam zo voor het eerst pijnlijk naar buiten.

Van kritiek en bedreigingen tot een klacht

Wat was er aan de hand?

In de maanden voor de World Cup zouden Van den Bergh en Huybrechts uit elkaar zijn gegroeid. Enkele kritische opmerkingen van Huybrechts, die ook commentator is op tv, aan het adres van Van den Bergh zouden bij die laatste slecht gevallen zijn. Geruchten over ruzies tussen beide families - de vrouwen van beide spelers zouden geclasht hebben - werden afgedaan als nonsens. Maar wat niet onder de mat kon gemoffeld worden was de officiële klacht van Van den Bergh aan het adres van Huybrechts, omdat die hem bedreigd zou hebben. Daar bleef het niet bij. Ook Mike De Decker, de Belgische nummer drie in het darts en trainingsmaat van Van den Bergh, diende een klacht in tegen Huybrechts. De reden: Huybrechts had De Decker een klap gegeven na een vloertoernooi in Barnsley.

Iemand uit De Deckers familie had mijn gezin bedreigd, en dan werd het zwart voor mijn ogen. Kim Huybrechts

De video van dat incident lekte uit, waarna Huybrechts op zijn beurt met beschuldigingen kwam. "Iemand uit De Deckers familie had mijn gezin bedreigd, en dan werd het zwart voor mijn ogen."

De kettingreactie aan incidenten maakten dat het Belgische darts plots in twee kampen verdeeld was. Geen reclame voor de sport.

De Darts Regulation Authority (DRA) van proforganisatie PDC legde Huybrechts uiteindelijk een boete op. Die aanvaardde de straf en hoopte zo een hectische periode af te sluiten. (lees verder onder de link)

Vechtpartij op de Heizel

Toch bleef er een heet hangijzer gloeien: de World Cup of Darts. Op het belangrijkste landentoernooi in het darts mogen de deelnemende landen hun twee hooggeplaatste spelers afvaardigen. Voor België zijn dat Van den Bergh (PDC-8) en Huybrechts (PDC-36). Zij aan zij op het podium, na alles wat er gebeurd is? Daar leken beide spelers niet meteen oren naar te hebben. Van den Bergh maakte er geen geheim van dat hij liever met De Decker wou aantreden, Huybrechts verkoos dan weer zijn broer Ronny Huybrechts als dubbelpartner. Toen Huybrechts begin mei zijn sleutelbeen brak bij een gevecht na de bekerfinale tussen Antwerp en Union - ook dat nog - leek het selectieprobleem zichzelf op te lossen. Maar door een verrassend snelle revalidatie raakte Huybrechts toch speelklaar. En dus staan de twee ruziemakers straks gewoon samen als de Belgian Arrows op het podium van de World Cup in Frankfurt.

Kim Huybrechts.

Een wereldtitel gooi je niet weg

In aanloop naar de World Cup hulden beide spelers zich in een stilzwijgen. Al deelde Van den Bergh na zijn toernooiwinst in de ProTour, twee weken geleden, toch nog een subtiel steekje uit naar Huybrechts. "Dat Kim op tijd fit is geraakt voor de World Cup? Daar ben ik niet mee bezig, die situatie boeit mij niet."

Dat Kim op tijd fit is geraakt voor de World Cup? Daar ben ik niet mee bezig, die situatie boeit mij niet. Dimitri Van den Bergh

Zullen beide kemphanen straks in Frankfurt dan opnieuw voor een gênant moment zorgen? "Ik ben er zeker van dat Dimitri en Kim professioneel zullen blijven", blikt dartscommentator Erik Clarys vooruit.

"Ook na hun openlijke ruzie op de World Cup vorig jaar, hebben ze zich herpakt. Uiteindelijk misten ze op een haar na de finale. Wat er persoonlijk speelt tussen die twee, hoeft geen invloed te hebben op de prestaties aan het bord."

"Iedereen weet dat Kim en Dimitri niet door dezelfde deur kunnen, maar ze zullen op het podium die ego's wel opzij zetten. Kim en Dimitri weten dat ze het toernooi kunnen winnen, en een wereldtitel gooi je niet zomaar weg."

Van den Bergh en Huybrechts staan ondanks hun geschillen vanavond samen op het podium.

Nood aan frisse wind

En dus zullen Van den Bergh en Huybrechts vanavond om 21.40 uur gewoon aantreden in hun eerste groepswedstrijd tegen Singapore. "Een haalbare kaart", weet Clarys. "Hun loting is echt gunstig, met ook nog de Filipijnen. De vorm van Van den Bergh gaat bovendien crescendo, want hij piekt naar het World Matchplay in juli. Huybrechts mist nog wat matchritme, maar is meer dan ooit gebrand om zich te tonen." Met een glansprestatie in Frankfurt kunnen de Belgen na een jaar van geruzie het Belgische darts mogelijk weer een vrolijk gezicht geven. "Het is heel jammer dat die ruzies naar boven komen, maar de situatie is nu wat ze is."

We doen het nu al zoveel jaren met Kim, Dimitri en Mike. Het Belgische darts heeft nood aan nieuwe gezichten. Erik Clarys, dartscommentator