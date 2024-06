Luxe-invaller Jasper Stuyven: "Ritwinst? Ik zou het aan jullie moeten vragen"

do 27 juni 2024 12:41

Voor Jasper Stuyven is 2024 een rollercoaster. Na zijn val in Dwars door Vlaanderen stoomde hij zich klaar voor de Giro, na het BK van afgelopen zondag vroeg zijn ploeg Lidl-Trek of hij ook nog kon deelnemen aan de Tour de France. Door die laattijdige beslissing moet Stuyven nog een beetje studeren.

Jasper Stuyven is een onverwachte naam op de deelnemerslijst van de Tour de France. "Na het BK dacht ik dat ik me deze zomer kon voorbereiden op de Spelen, maar toen kwam de ploeg met de vraag om de Tour te rijden", vertelt de Leuvenaar. Bij Lidl - Trek zijn er enkele afwezigen, waardoor Stuyven als supersub werd opgeroepen. "Ik mocht zelf overleggen met mijn trainer en de fysieke en mentale kwestie was belangrijk voor mij, maar ik ben natuurlijk blij dat ik er bij mag zijn." Zijn ploeg stelde geen eis, maar voor Stuyven is 2024 geen doorsnee koersjaar. Hij was geweldig op dreef in het voorjaar, tot die val in Dwars door Vlaanderen alles naar de vaantjes hielp. "Maar na de Giro voelde ik me de voorbije weken nog goed en zag ik het mentaal ook zitten. Het was vooral zondagnacht een organisatorische molen in mijn hoofd. Maar nu heb ik de knop omgedraaid."

Op het vorige WK in Glasgow was ik ook goed na de Tour, maar het zal belangrijk worden om te waken over mijn vermoeidheid. Die zou de kop kunnen opsteken. Jasper Stuyven

Tadej Pogacar dubbelt, Jasper Stuyven dan ook. "Zo dacht ik helemaal niet", lacht hij. Maar Stuyven heeft wel een atypische voorbereiding gehad, fysiek én mentaal. "Mijn mentale frisheid kan wel verklaard worden door mijn voorjaar dat vroeger gestopt is en door de Giro die heel goed is meegevallen. Maar het is sowieso een andere mindset geweest in de voorbereiding." "Op het vorige WK in Glasgow was ik ook goed na de Tour, maar het zal belangrijk worden om te waken over mijn vermoeidheid. Die zou de kop kunnen opsteken."

Voorbereidingswerk