Al zeker 39 Russen en Wit-Russen krijgen toelating van IOC voor neutrale deelname aan Olympische Spelen

Door de oorlog in Oekraïne zijn (Wit-)Russische sporters onder de eigen vlag niet welkom op de Olympische Spelen. Individuele atleten kunnen wel toelating krijgen om onder neutrale vlag deel te nemen. Vorige week maakte het IOC al een eerste selectie van 25 Russen en Wit-Russen bekend die deel zouden mogen nemen.

Die lading namen werd vandaag aangevuld met atleten uit de sporten tennis, schieten en roeien. De Russische tennissers Daniil Medvedev (ATP-5) en Andrej Roebljov (ATP-6) zijn de bekendste mannen, de Wit-Russische tennisster Aryna Sabalenka (WTA-3) de bekendste vrouw.

Zij gaf eerder wel al aan de Olympische Spelen links te laten liggen door de slechte plaatsing op de tenniskalender. Ook onder meer wielrenner Aleksandr Vlasov, die toestemming kreeg om deel te nemen bij de eerste lading namen, sloeg de uitnodiging onder neutrale vlag al af.

Afwachten dus of de Russische toptennissers de invitatie wel zullen accepteren. Al 18 Russen en Wit-Russen hebben hun aanwezigheid in Parijs bevestigd. In totaal verwacht het IOC er een 50-tal te mogen verwelkomen.