IOC geeft 25 Russische en Wit-Russische sporters toelating om neutraal mee te doen aan Olympische Spelen

Het IOC boog zich vandaag over 5 sportdisciplines: wegwielrennen, trampoline, gewichtheffen, worstelen en taekwondo. In die laatste categorie werd niemand weerhouden.



Atleten die in aanmerking wilden komen, moesten allereerst voldoen aan de kwalificatiecriteria van de betreffende sportbonden. Daarnaast moesten ze een dubbele controle doorstaan, waaruit blijkt dat ze geen actieve steun verlenen aan de oorlog in Oekraïne én ze geen band hebben met het leger van hun land.



Die controle gebeurde eerst door de internationale sportbond én daarna nog een keer door het IOC. De atleten moeten zich ook schriftelijk engageren voor het Olympisch Handvest.



Naast wegrenner Aleksander Vlasov is ook de Wit-Rus Ivan Litvinovitsj een bekende naam, hij is de olympische kampioen op de trampoline.



Oekraïne vroeg het IOC en de sportbonden om alle Russen sowieso te weren. Enkel de atletiekfederatie World Athletics was zo streng.



In de 5 genoemde sporten waren 41 quotaplaatsen behaald, 25 atleten voldeden. De overige tickets zullen aan andere landen gegeven worden.



Het IOC keurde 4 renners goed, 3 trampolinespringers, 2 gewichtheffers en 16 worstelaars.



De komende dagen zal het IOC zich buigen over meer aanvragen uit andere sporten. Het IOC denkt een 50-tal Russische atleten in Parijs te zullen ontvangen.