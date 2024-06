Nederlandse golftopper Joost Luiten hekelt niet-selectie voor Parijs: "Ze hebben geen verstand van golf"

wo 26 juni 2024 15:01

In Nederland is er ophef over de olympische selectie voor het golf in Parijs. Onder meer Joost Luiten, 's lands beste golfer, mag volgende maand niet naar de Olympische Spelen. Luiten is snoeihard voor het Nederlands olympisch comité NOC*NSF. "Ze hebben daar absoluut geen verstand van golf", klinkt het op Instagram.

Onze Noorderburen sturen deze zomer slechts één golfer naar de Olympische Spelen. Bij de vrouwen zal Anne van Dam haar land vertegenwoordigen. Anders golfers als Joost Luiten, Darius van Driel en Dewi Weber vallen uit de boot. Vooral de niet-selectie van Luiten is opmerkelijk. De 38-jarige golfer geldt al jaren als de beste Nederlander en voldoet bovendien aan de eisen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om naar de Spelen te mogen. Helaas voor Luiten stelt het NOC*NSF strengere eisen. Het NOC*NSF, dat een klassering in de top 100 van de wereld eist, meent dat Luiten en co. geen redelijke kans hebben om in Parijs in de top 8 te eindigen. De Nederlandse golffederatie NGF noemt de niet-selectie van onder meer Luiten "teleurstellend."

Het is hallucinant dat het NOC*NSF zegt dat ik op de Olympische Spelen niet in de top 8 kan eindigen. Joost Luiten

Luiten zelf, die ook de vorige Olympische Spelen al miste hoewel hij ook toen aan de IOC-voorwaarden voldeed, is snoeihard voor het NOC*NSF. "Ze hebben daar absoluut geen verstand van golf", schrijft Luiten op zijn Instagram-pagina. Golf is bij uitstek een sport waarin vaak verrassingen voorkomen. Zo won de Slovaak Rory Sabbatini in Tokio het zilver, hoewel hij op dat moment slechts de nummer 204 van de wereld was. Bovendien is de bezetting op de Spelen minder sterk dan op het profcircuit, door het beperkte aantal deelnemers. "Het is hallucinant dat het NOC*NSF zegt dat ik op de Olympische Spelen niet in de top 8 kan eindigen, in een deelnemersveld van 60 golfers", fulmineert Luiten.

Als ze die criteria vanaf juni 2023 gehanteerd hadden, dan zou ik me in 2 afzonderlijke toernooien geplaatst hebben. Joost Luiten

"Ik ben in mijn 18-jarige profcarrière in bijna 20% van de toernooien in de top 10 geëindigd en dat waren dan toernooien met 156 deelnemers. In 2023 was dat zelfs 25%." Luiten hekelt ook het feit dat het NOC*NSF de kwalificatievereisten aanpaste in het december 2023. "Als ze die criteria vanaf juni 2023 gehanteerd hadden, dan zou ik me in 2 afzonderlijke toernooien geplaatst hebben. Dat maakt het nog pijnlijker." "Het is typisch Nederlands", zucht Luiten. "Bij het NOC*NSF begrijpen ze alleen de typische Nederlandse sporten, maar golf duidelijk niet. Het is zo jammer en pijnlijk."