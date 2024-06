"De wissels van Tedesco verraden heel veel": onze analisten zijn scherp voor Belgen "onder niveau"

Wat is het moeilijk om de positieve punten uit de laatste groepswedstrijd te zien. Ook onze analisten hebben alle moeite om de lichtpunten bij de Rode Duivels eruit te pikken. Sterker nog: na de brilscore tegen Oekraïne leggen ze de vinger op de wond. "Tactisch zit het gewoon niet goed op deze manier", moet zelfs eeuwige positivo Wesley Sonck toegeven.

"Je krijgt wat je verdient", oordeelt de ex-keeper. "In dit geval was dat uitkomen tegen Frankrijk, omdat je niet durfde aanvallend voetballen. En omdat Frankrijk ook toevallig niet eerst waren in de groep."

Een stelling die Frank Boeckx beaamt. Hij knikte en pikt in.

"We hadden de makkelijkste poule en gingen ervan uit dat we 9 op 9 zouden halen. Als je dan maar vier punten pakt, twee keer scoort en er ook nog wat vraagtekens zijn bij de keuzes van Tedesco ... Ja, dan maak je je wel zorgen voor het verdere verloop."

Scherpe woorden van Imke Courtois. Zij was allerminst onder de indruk van onze Rode Duivels , die zich een weg naar 0-0 bibberden tegen Oekraïne.

Voormalige Rode Duivel Wesley Sonck staat meestal garant voor een positieve noot. Al heeft zelfs hij het moeilijk om het rooskleurige te zien.

"Ik moet eerlijk toegeven: dit is niet het niveau dat we kunnen halen. Op een toernooi wil je doorgaan, dat snap ik. Maar op deze manier zit het tactisch niet goed."

Kritiek op Domenico Tedesco, dus, die met de inbreng van Mangala, Carrasco en (pas heel laat) Bakayoko vooral een nederlaag wilde vermijden in plaats van zelf te winnen.

"De wissels verraden heel veel ...", is Boeckx kritisch voor de ingesteldheid bij de bondscoach. "Daarenboven hebben we een héél goede Casteels nodig om 4 puntjes te pakken in onze groep."

"Maar laat me het toch positief bekijken", claimt Sonck het laatste woord. "Vanaf nu zijn we de underdog. Dat is een rol die deze ploeg veel beter ligt. Je zag ook een paar Duivels die blij waren na het laatste fluitsignaal."

"De volgende wedstrijden kan het alleen maar beter."