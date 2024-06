Vorige week België, nu voor Oranje: IShowSpeed is fan van de Lage Landen, maar verslikt zich in de taal - "Hallo? Hallo"

Vorige week pronkte de bekende YouTuber IShowSpeed nog met een truitje van onze Rode Duivels, deze week heeft de Amerikaan al een nieuw favoriet team. Op sociale media is te zien hoe hij met een truitje van Oranje Nederlands probeert te leren.

IShowSpeed is duidelijk fan van de Lage Landen.

Vorige week verscheen de wereldberoemde Amerikaanse YouTuber al met een truitje van de Rode Duivels - dat hij weliswaar verwarde met een Duits truitje, deze keer was Nederland aan de beurt.

In een shirt van Oranje leerde hij op straat hoe je "hallo" zegt in het Nederlands. Vol ongeloof vernam de Amerikaan dat ons woord helemaal niet veel verschilt van het Engelse "hello".

Trots op zijn nieuwe kennis ging de streamer meteen de hand van een onbekende passant schudden om hem "hallo" te zeggen.

Zo lijkt hij deze keer wél het juiste truitje te hebben uitgekozen. De troepen van Ronald Koeman hebben er dus steun uit bekende (en onverwachte) hoek bij.