Wereldberoemde streamer IShowSpeed out zich als fan van de Rode Duivels ... of toch niet?

Voor wie hem nog niet kent: IShowSpeed is een fenomeen op sociale media. Op YouTube heeft hij meer dan 25 miljoen abonnees en uploadt hij wekelijks video's over zijn knotsgekke avonturen.



In het voetbal is de Amerikaan ook geen onbekende figuur. Zo is hij een grote fan van Cristiano Ronaldo en maakte hij deel uit van de benefietwedstrijd 'match for hope'. In die wedstrijd stond hij aan de zijde van onder meer Eden Hazard en David Villa.

Hij liet zich de afgelopen dagen ook opmerken in Duitsland, nota bene in een shirtje van de Rode Duivels. Hij at een kebab en deed een achterwaartse salto, zijn handelsmerk.