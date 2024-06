VIDEO - Stalen zenuwen van een topspits? Na misser lepelt Lewandowski penalty op exact dezelfde manier binnen

Een speciale aanloop die soms ook lelijk kan tegenvallen. Robert Lewandowski kreeg tegen Frankrijk dé kans op 1-1, maar trapte zijn elfmeter na enkele haperende bewegingen slap op Maignan. Gelukje voor de Pool: de doelman was te vroeg van zijn lijn. In de herneming ging het - met alweer een portie geluk én stalen zenuwen - wel goed.

Waar is de killer in Robert Lewandowski gebleven? Tegen Frankrijk kreeg de spits van Barcelona vanaf de stip een uitgelezen mogelijkheid op een belangrijke goal, maar tot 2 keer toe zag het er niet al te vloeiend uit.

Met zijn kenmerkende aanloop met verschillende haperingen - om de doelman op het verkeerde been te zetten - probeerde hij verwarring te zaaien.

Mike Maignan trapte er niet in en dook gewoon naar de goeie hoek. De Fransman zwaaide het leer uit zijn doel en kwam als winnaar uit de strijd.

Alleen was hij daarbij wel te vroeg vertrokken van zijn lijn. Lewandowski kreeg dus een nieuwe poging om de bal tegen de touwen te jagen.

Lesje geleerd, denk je dan? Niets van. Lewandowski pakte opnieuw uit met zijn weifelende aanloop en trapte richting dezelfde hoek. Alweer zat Maignan in de goeie hoek.

De bal verdween gelukkig voor de Pool wel via de paal in doel en zo mocht hij toch nog juichen. Een echte lefgozer of een serieus gelukje?