Frankrijk, met frisse Mbappé, ziet groepswinst door de handen glippen tegen Polen en speelt virtueel tegen België

di 25 juni 2024 19:55

Frankrijk einde 1 - 1 Polen

Frankrijk heeft de groepsfase afgesloten met een teleurstellend gelijkspel tegen zwak broertje Polen. Onze zuiderburen konden opnieuw rekenen op Kylian Mbappé, hij bracht Les Bleus op voorsprong vanop de stip. Lewandowski maakte een tiental minuten voor het einde eveneens via een penalty gelijk. Zo eindigt Frankrijk op plaats 2 in de groep en komt het virtueel uit tegen de Rode Duivels. Polen was op voorhand al uitgeschakeld.

Frankrijk - Polen in een notendop: Sleutelmoment Een kwartier voor het einde wordt Swiderski in de zestien licht aangetikt door Upamecano. Scheidsrechter Guida moet naar de beelden gaan kijken en de bal gaat op de stip. Een penaltytreffer van Lewandowski kost Frankrijk vervolgens niet alleen de zege, maar ook de groepswinst. Man van de match Lukasz Skorupski kreeg zijn kans in het Poolse doel als vervanger van Wojciech Szczęsny en greep ze met beide handen. Hij dreef de Fransen tot wanhoop met een resem reddingen en had zo een stevig aandeel in een verdiend punt voor de Polen. Opvallend Frankrijk kon vandaag pas voor het eerst zélf scoren op dit EK en het gebeurde dan nog met een penaltydoelpunt van Kylian Mbappé. De enige andere goal voor Frankrijk in de groepsfase was de owngoal van de Oostenrijker Maximilian Wöber . Statistiek Voor het eerst sinds Euro 2012 slaagt Frankrijk er niet in om de groepsfase op een EK- of WK-eindronde als groepswinnaar af te sluiten. Na vijf opeenvolgende toernooien waarin dat wel gelukt was, komt er dus een einde aan een indrukwekkende reeks.

Mbappé en co bijten tanden stuk op sterke Skorupski

De kraker tegen Nederland kwam nog te vroeg voor Kylian Mbappé na zijn neusbreuk, maar tegen Polen stond de Franse sterspeler wel weer aan de aftrap, mét masker. Voor Frankrijk stond de groepswinst nog op het spel, voor het al uitgeschakelde Polen louter de eer.



Polen, met Lewandowski in de basis, wou er duidelijk nog wat van maken. Maignan werd al vroeg getest door Zielinski en moest ook aan de bak op een schot van Urbanski.



Aan de overkant toonde Skorupski zich een waardige vervanger van Szczęsny. Met een voetveeg hield hij Hernandez van een vroege goal en ook toen Dembélé voor hem opdook, kwam de Poolse doelman als winnaar uit de strijd met een knappe redding.



Polen kwam dicht bij de 0-1 toen een kopbal van Lewandowski nipt naast ging, maar in het slot van de eerste helft voerde Frankrijk de druk op. Tot twee keer toe kon Mbappé vanuit een scherpe hoek uithalen, maar wéér was Skorupski telkens de Franse boeman.



Frankrijk geeft overwinning en groepswinst nog uit handen

De Franse aanvalsgolven bleven ook na de rust komen. Mbappé kwam tot twee keer toe in schietpositie, maar eerst pareerde Skorupski zijn schot en de tweede poging ging nipt naast.



Tien minuten na de rust had Mbappé zijn allereerste EK-goal toch te pakken. Na een duidelijke penaltyovertreding van Kiwior op Dembélé knalde Mbappé Frankrijk op voorsprong én door de gelijke stand in Nederland-Oostenrijk ook naar virtuele groepswinst.



Een kwartier voor het einde keerde de situatie evenwel helemaal voor Les Bleus. Maignan kon een penalty van Lewandowski pareren, maar was te snel van zijn lijn vertrokken en de tweede keer trof Lewandowski wél raak.



Een noodlottig doelpunt voor de Fransen, want kort daarna kwam Oostenrijk weer op voorsprong tegen Nederland en zo speelde Frankrijk de groepswinst weer kwijt.



Met twee gelijke spelen en slechts één overwinning stoot Frankrijk zonder veel glans als tweede in zijn groep door naar de 1/8e finales, Poolse kan het EK met opgeheven hoofd verlaten.