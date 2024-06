Schuldenberg van 19 miljoen eist zijn tol: Vitesse verliest proflicentie, maar gaat wel in beroep

Vitesse was in mei al een crowdfunding gestart om de financiële problemen op te lossen met nieuwe coach John van den Brom (ex-Anderlecht en -Genk), maar dat bleek niet genoeg om de club te redden. De beslissing van de Licentiecommissie van de Nederlandse voetbalbond KNVB zat er dus aan te komen. Vitesse kon geen sluitende begroting aanleveren en een bankrekening en controlerende accountant ontbraken bij de Nederlandse ploeg. Vitesse gaat wel in beroep tegen het besluit. Die beroepszaak zal over twee weken plaatsvinden.

Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes zag de bui al hangen: "Het lag in de lijn der verwachting dat een dergelijk besluit zou genomen worden. We hebben namelijk niet op tijd de benodigde informatie kunnen aanleveren."



Vitesse zit met een schuldenberg van 19 miljoen euro. Ruim 14 miljoen daarvan staat uit bij de Amerikaanse investeerder Parry, de eigenaar van de Common Group. Hij wil zijn geld terugzien, maar Vitesse heeft dat geld dus niet.



De Nederlander Guus Franke van het bedrijf Axiom zou voor Vitesse in de bres springen. Hij wil de club overnemen en dus de schuld van Parry afkopen.



Reijntjes ziet het dus wel goed komen met zijn ploeg. "Met de ontwikkelingen van de afgelopen dagen gaan we met vertrouwen in beroep. We geven niet op in het belang van de club."



Of de KNVB akkoord gaat met de nieuwe investeerder, is nog niet duidelijk.



Het blijft dus koffiedik kijken of Vitesse volgend seizoen nog als profploeg bestaat. Als dat het geval zou zijn, komen ze uit in de Nederlandse tweede klasse. Vorig seizoen zakte de ploeg uit Arnhem uit de Eredivisie na een aftrek van 18 punten.