Red Panthers boeken derde zege op een rij in de Hockey Pro League

Groot-Brittannië won in Rio de olympische hockeytitel bij de vrouwen, maar de laatste jaren zijn ze een minder groot gevaar op het internationale toneel.



Dat toonden de Red Panthers door al na 2 minuten te scoren via het onvermijdelijke doelpuntenkanon Ambre Ballenghien.

Na een paar minuten was die voorsprong al weer van de tabellen. Een strafcorner van de Britten mondde uit in een strafbal, die Elodie Picard niet wist te keren.

Toen Vanessa Blockmans nog voor de 10e minuut een strafcorner in doel sloeg, leken we af te stevenen op een doelpuntenkermis. Maar de toeschouwers in Utrecht bleven voor het vervolg van de match op hun honger zitten.



België werkt vrijdag en zaterdag zijn laatste wedstrijden in de Hockey Pro League af, thuis tegen opnieuw Nederland en Groot-Brittannië. In de stand zijn ze opgerukt naar de 5e plaats.