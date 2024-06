'King Kazu' (57) doet er nog een jaartje bij als profvoetballer: "Mijn passie is nog niet uitgedoofd"

"Ik overweeg nog niet om te stoppen", zei Miura op de persconferentie. "Mijn passie voor het voetbal blijft heel sterk. Die is nog niet uitgedoofd."



En zo schrijft Miura een nieuw hoofdstuk aan zijn ellenlange profcarrière. Hij maakte zijn debuut in 1982 in Brazilië, bij Santos. Daarna speelde hij nog in Japan, Italië, Kroatië en Australië. Na anderhalf jaar in Portugal bij tweedeklasser Oliveirense, keert hij nu terug naar zijn thuisland.



Miura speelde ook 89 wedstrijden voor de Japanse nationale ploeg tussen 1990 en 2000 en hij was erbij op het WK van 1998 in Frankrijk. Voor de 'Samurai Blue' scoorde 'King Kazu' 55 keer.