Tackelt bijzondere Duitse wetgeving Lamine Yamal? 16-jarige Spanjaard riskeert geldboete tegen Albanië

In theorie kan Spanje zomaar een geldboete van 30.000 euro aan zijn been hebben vanavond. Dat door een wel heel bijzondere wetgeving in gastland Duitsland. Die stelt dat minderjarige sporters niet mogen werken na 23 uur. Een probleem, als groeibriljant Lamine Yamal (16) de 90 minuten volmaakt tegen Albanië.

Zijn stempel drukt hij steeds nadrukkelijker bij Spanje, maar nu wordt Lamine Yamal ook een thema naast het veld.

De aanvaller van Barcelona wordt over enkele weken 17 jaar, wat betekent dat hij nog onder de arbeidswetgeving voor minderjarigen valt in Duitsland.

Die stelt dat jongeren onder de 18 niet later dan 20 uur mogen werken. Voor sporters is die grens soepeler en ligt de deadline op 23 uur. Maar dan moet Yamal wel al uit de douche zijn, want dat hoort bij zijn takenpakket na de match.

Met het late aanvangsuur (21 u) tegen Albanië vanavond, riskeert Spanje die grens te overschrijden als het Yamal 90 minuten en toegevoegde tijd opstelt.

Dan volgt - in theorie - een boete van 30.000 euro. "Al is dat slechts theorie", zegt een Duitse arbeidsexpert in Bild. "Tot nu toe hebben autoriteiten nooit actie ondernomen tegen dergelijke voorvallen in de sportsector."

Afwachten of Spanje vanavond het risico durft te nemen.