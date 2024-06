Filip Joos deelt kijk op jongste EK-debutant: "Schaduw over Casteels is giga, die over Yamal nog veel groter"

zo 16 juni 2024 10:41

Lamine Yamal heeft zich gisteren in de geschiedenisboeken gespeeld. Met zijn prille leeftijd van 16 jaar is hij de jongste EK-debutant én assistgever. Filip Joos was gisteren bevoorrechte getuige van het gebeuren. "Hij was goed, al denk ik: was hij maar rechtsvoetig op de linkerflank", deelt onze commentator zijn kijk in Dat is fussball.

Hoog (digitaal) bezoek in Dat is fussball. Filip Joos, die commentaar voorzag bij Spanje - Kroatië, komt zijn kijk geven op de "goede" wedstrijd. "Al reflecteerde 3-0 niet echt het beeld van de match." Ook was hij getuige van de jongste debutant en assistgever op een EK ooit: Lamine Yamal. "Yamal was goed, maar ook niet werelds. Mocht hij niet 16 jaar zijn, zouden we er niet zo uitvoerig over praten. Maar oké, hij was goed", zegt Joos. "Al denk ik: was hij maar rechtsvoetig op de linkerflank. Dan was die vergelijking met Messi toch minder groot. Daar ontkom je nu niet aan."

De vergelijking tussen Yamal en Messi is een beetje als Casteels en Courtois. Filip Joos

Het opkomende talent spiegelen aan een van de grootsten. Het is een valstrik waar zelfs een doorgewinterd voetbaldier als Joos (bijna) in tuimelt. "Yamal heeft nu 51 wedstrijden gespeeld voor Barcelona, Messi zijn statistieken waren net iets beter na dat aantal", gaat hij voort. "Ik heb het neergepend in een schrift, maar dacht dan "Nee, doe het niet". Ik heb het schrift in mijn hotel laten liggen, dus kon ik het niet zeggen. Daar ben ik eigenlijk wel blij om." Dat om een duidelijke reden: "Het is net als Casteels en Courtois, weet je." "Ook daar ga je iets over zeggen, terwijl het eigenlijk voorbij is. Je kan er ook niet over stoppen. Maar laat de spelers maar zijn wie ze zijn. De schaduw van Casteels is Courtois en die is giga. Die van Yamal is Messi, die is nog veel groter", besluit Joos.

