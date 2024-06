Ruud Vormer (36) hangt voetbalschoenen aan de haak: "Tijd voor een nieuw hoofdstuk"

Ruud Vormer zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De 36-jarige middenvelder besluit er niet nog een extra jaar bij te doen bij Zulte Waregem. "Ik had nooit gedacht zo'n geweldige carrière te maken", vertelt hij op Instagram.

Nadat Zulte Waregem net naast de promotie had gegrepen, spuide hij nog twijfel over zijn toekomst. Nu heeft Ruud Vormer de knoop doorgehakt. Hij hangt zijn voetbalschoenen aan de haak.

"Vanaf dat ik kon lopen, was het met de bal", vertelt Vormer op Instagram. "Het was mijn grote droom om profvoetballer te worden."

"Ik ben 36 jaar en had nooit gedacht zo'n geweldige carrière te maken. Van mijn debuut in de Champions League, over het Nederlandse elftal tot de Gouden Schoen."

"Maar na al die jaren met passie, inzet en voetbalgenot is het nu tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Een hoofdstuk waarbij ik vaarwel zeg tegen mijn actieve carrière. Eentje waarbij ik mijn voetbalschoenen niet langer aantrek."