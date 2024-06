Jeremy Doku erkent Duivelse werkpunten, maar draaide knop zelf snel om na Slovakije: "Ben een grote jongen"

"Het grootste is efficiëntie. We moesten veel meer goals maken, waardoor we het onszelf makkelijker konden maken. Ook tegen Slovakije konden we gewoon winnen."

Ook op stilstaande fases kan het nog beter: "Die hebben we nog niet herbekeken, maar ik voel aan dat we het lastig hebben. Zo geef je de tegenstander kansen én krijgen ze hoop."

Hoop die de Belgen - die blaken van zelfvertrouwen en goede sfeer - de kop moeten indrukken.

"In Qatar was er meer ruis van de buitenwereld die de groep bereikte", vertelt Doku over die goede vibe in het team. "Nu zitten we meer in onze bubbel. De sfeer is goed, zelfs na een nederlaag."

En dat de wereld nu naar België - en bij uitstek naar Doku - kijkt onder het vergrootglas? Dat laat hem koud.

"Op het vorige EK was ik 19 en kwam ik maar net piepen. Dat is nu helemaal anders. Maar zelfs nu ploegen weten wie ik ben, kan ik nog altijd mijn acties maken", besluit hij, klaar om te flitsen tegen Oekraïne.