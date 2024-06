Italië kwalificeert zich in extremis, Albanië moet naar huis: dit is de eindstand van groep B

De Dag des Oordeels was aangebroken voor de Groep des Doods. Op de slotspeeldag van de groepsfase lag er nog heel wat open in poule B. Spanje was al zeker van de groepswinst en veroordeelde Albanië tot de uitschakeling, Italië plaatste zich in extremis ten koste van Kroatië. Bekijk hieronder het eindklassement van groep B.