Dodi Lukebakio over het geloof, de bondscoach en schorsing: "Dacht nog dat 2x geel mij niet snel zou overkomen"

ma 24 juni 2024 15:03

Net als collega-flankaanvaller Jeremy Doku schoof ook Dodi Lukebakio maandag aan voor de persbabbel van de Rode Duivels. De speler van Sevilla sprak er over zijn schorsing, zijn goeie relatie met de bondscoach en over zijn geloof. "Ook daarover kunnen we in deze groep praten", klonk het.

De opstelling van de Rode Duivels is altijd een beetje gissen, maar wie woensdag zeker níet zal spelen tegen Oekraïne is Dodi Lukebakio. De flankaanvaller is geschorst nadat hij tegen Roemenië al voor de tweede keer dit toernooi geel pakte. "Toen ik voor het EK hoorde dat je bij 2 gele kaarten geschorst zou zijn, dacht ik nog dat mij dat niet snel zou overkomen", grijnst Lukebakio op de persconferentie. "Maar in de eerste match had ik al meteen prijs. En die fout tegen Roemenië, die moest ik helaas maken. Het was wel even lastig, maar ik heb de knop al kunnen omdraaien. En met Wout Faes heb ik er ook al eens mee gelachen. Hij heeft die pass ook niet met opzet te kort gegeven."

We hebben er al kunnen om lachen. Wout Faes heeft die pass ook niet met opzet te kort gegeven. Dodi Lukebakio

Wie woensdag de basisplaats van Lukebakio krijgt, dat laat hij aan de bondscoach over. "Want we hebben veel goeie spelers. Die concurrentie is een luxe. We zullen woensdag zien wie er speelt. Ik zal supporteren, maar ik heb er vertrouwen in." Vertrouwen is ook wat Lukebakio uitstraalt sinds de aanstelling van Domenico Tedesco als bondscoach. De flankaanvaller voelt ook dat de Duitser hard in hem gelooft. "Tijdens de Gouden Generatie was het voor mij niet makkelijk om in de ploeg te komen. De concurrentie was groot. Maar nu is er een nieuwe generatie en ik voel dat de trainer veel vertrouwen in mij heeft. Hij weet wat ik kan en wat hij aan mij heeft."

We kunnen in deze groep over alles praten, ook over het geloof. Dodi Lukebakio