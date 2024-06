"Hartverscheurende" foto van Man van de Match Luka Modric gaat viraal, journalist zalft met mooi eerbetoon

Rollercoaster aan emoties voor Luka Modric en alle Kroaten. De aanvoerder zag eerst een cruciale penalty gestopt door Gianluigi Donnarumma, maar zette nog geen minuut later die misser recht. Alleen zag het voetbalicoon de kwalificatie vanaf de bank alsnog wegglippen. De trofee van "Man of the Match" was allerminst een troost. Al deden de mooie woorden van een journalist op de persconferentie hem wel zichtbaar deugd.