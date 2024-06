VIDEO - De Bruyne viert zege met zijn kinderen, Mason krijgt kapiteinsband en trofee

Het waren beelden die de wereld zijn rondgegaan: Kevin De Bruyne die na Slovakije zijn kinderen Mason Milian, Rome en Suri ging troosten. Of was het andersom?



Dan was de sfeer na de zege tegen Roemenië een stuk vrolijker. De Bruyne zocht na de wedstrijd met zijn trofee van Man van de Match de tribune op, waar hij zijn kinderen ging ophalen.



Het leverde opnieuw vertederende momenten op. Mason mocht de trofee even vasthouden en kreeg zelfs de aanvoerdersband om zijn armpje.

Tussendoor werden high fives uitgedeeld, maar strikte De Bruyne ook gewoon een vetertje. Want ook een topvoetballer moet zijn vaderlijke taken gewoon vervullen.