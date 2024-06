VIDEO - Mooi momentje na de match: met innige knuffel troost Kevin De Bruyne zijn zoontjes na verlies

Dat hij hen tijdens een innige knuffel zelf gerust moest stellen dat alles dit toernooi wel nog in orde zou komen, plaatste alles duidelijk even in perspectief voor KDB. Zo relativeerde hij de valse start ook probleemloos voor onze microfoon.

De eeuwige winnaar - die de regie zelf maar in handen nam - moest in het slot van de wedstrijd duidelijk op zijn lip bijten om niet te ontploffen. Maar na de wedstrijd werd die vlam vakkundig gedoofd door zijn zoontjes, die hij meteen na het laatste fluitsignaal uit de tribunes ging halen.

"Het is jammer", klonk het mild. "We speelden de eerste twintig minuten goed, tot we die fout maken. Op dit moment worden zulke dingen afgestraft."



"Maar goed, in de eerste helft bleven we wat zoekende, maar na de rust hebben we aangepast en ging het beter. We hebben door proberen te pushen en knutselden toch heel wat kansen in elkaar."



"We verdienden echt de gelijkmaker, maar het geluk was vanavond niet aan onze zijde. Dat we ook niks meer weggegeven hebben, toont toch aan dat we op zich niet slecht gespeeld hebben."



En die afgekeurde goals? "Die waren op de limiet, vind ik", bleef hij ook bij die vraag immer koel.





Wat een familiemomentje al niet kan doen.