Espanyol keert na 1 jaar afwezigheid terug in de Primera Division

Espanyol heeft als 3e en laatste Spaanse tweedeklasser de promotie afgedwongen. Het wiste in de return van de promotiefinale tegen Oviedo de 1-0-nederlaag uit de heenmatch uit met 2-0. Javi Puedo was de matchwinnaar.

Espanyol begon dus met een achterstand aan de partij, maar draaide de rollen op slag van rust helemaal om met dank aan twee doelpunten van Javier Puado. In 3 minuten tijd sloeg de aanvoerder van Espanyol 2 keer toe.

Het dubbele salvo bleek meteen ook voldoende om de promotie veilig te stellen. Oviedo, met Belg Jonathan Dubasin een uur tussen de lijnen, slaagde er niet in het tij nog te keren. Ook de invalbeurt van routenier en ex-Arsenal-speler Santi Cazorla bood geen soelaas meer.

Na één seizoen in de tweede klasse, keert Espanyol dus terug naar de Primera Division. Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat Espanyol promotie afdwingt, in 2021 pakte het de titel in de Spaanse tweede klasse.

In de Spaanse tweede klasse wisten eerder ook Leganes (1e) en Real Valladolid (2e) zich al te verzekeren van de promotie naar het hoogste niveau. Cadiz, Almeria en Granada maakten de omgekeerde beweging.