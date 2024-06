Beruchte Nederlandse voetbalshow looft De Bruyne, maar lacht met defensie Duivels: "Die Faes, dat kan toch niet?"

ma 24 juni 2024 06:25

Vandaag Inside is beroemd en berucht in Nederland. De razend populaire voetbaltalkshow bespreekt ook tijdens het EK zonder filter en met veel humor de actualiteit. Kwamen zaterdag aan bod: de Rode Duivels. In positieve én negatieve zin.

Ook over de Belgische landsgrenzen was er veel aandacht voor de zege van de Rode Duivels tegen Roemenië. In de Nederlandse talkshow Vandaag Inside had spraakwaterval René van der Gijp niets dan lof voor de prestatie van Kevin De Bruyne. "Ik heb een enorme bewondering voor hem", bewierookte de ex-prof van onder meer Sporting Lokeren. "Hij moest het doen en deed het ook. Dat vind ik geweldig aan zulke figuren. Ik ga niet zeggen dat hij er in een halve finale weer zal staan, maar nu was het even: "Jongens, ik trek de kar wel - geen zorgen"." "Fantastisch man, wat een speler. Nochtans is De Bruyne al het hele seizoen in de weer geweest met Manchester City en kende hij behoorlijk wat blessures."

Faes speelde bij Excelsior en trapte de ballen tegen de auto's op de parkeerplaats. René van der Gijp