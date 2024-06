Ook statistische hoop herleeft: supercomputer ziet België als nummer 7 in lijst kanshebbers op EK-winst

zo 23 juni 2024 16:20

De wederopstanding in Keulen zorgt weer voor een rooskleurig aura rond onze nationale ploeg. De Rode Duivels werden na speeldag 1 op dit EK helemaal afgeschreven door de statistiekenbureaus. Een zege later is België plots de 7e grootste kanshebber op eindwinst. Al ziet een bevriend statistisch model nog moeilijkheden in de groep.

1%. Dat was na speeldag 1 de kans dat de Rode Duivels het EK zouden winnen. Een utopie, leek het toen. Na de zege tegen Roemenië stijgen de statistische mogelijkheden. België krijgt nu 6,7% van Gracenote om de EK-trofee in de lucht te hijsen op 14 juli. Spanje is voorlopig de absolute topfavoriet met bijna 15%, Frankrijk, Duitsland en een verrassend Nederland hijgen in de nek van de Spanjaarden. Plots alles rooskleurig in supercomputerland? Niet als we naar het broertje van Opta gaan kijken ...

Grootste kanshebber op E2

De modellen van Opta zetten de Duivels op 9 als grootste kanshebber op eindwinst. De 1% wordt bij het bureau slechts 1,93%. Opvallend: zelfs Zwitserland geeft de supercomputer meer kans op een triomf in Berlijn. Wat ook in het oog springt, is de kansenverdeling in de groepsfase. De Belgen krijgen minder kans (35,62%) om hun groep te winnen, dan om E2 te worden: 39%. Logisch, want bij een zege van Slovakije tegen Roemenië is groepswinst onmogelijk. De derde plaats wordt het meest onwaarschijnlijk met ruim 8% én er bestaat nog ruim 17% kans dat de Duivels uit het EK geknikkerd worden. Een reden voor paniek? Nee, want de kans dat de Belgen in de knock-outfase staan, bedraagt nu 82,58%.